Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta yaklaşık 107,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 377 milyon dolar azalışla 107 milyar 455 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 3 Şubat ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 995 milyon dolar azalarak 91 milyar 522 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 92 milyar 517 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya 618 milyon dolar artışla 15 milyar 933 milyon dolar düzeyine çıktı. Böylece, Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 377 milyon dolar düşüşle 107 milyar 455 milyon dolar oldu.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar) :



TarihAltın RezervlerBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler 29.01.201618.47892.856111.33426.02.201617.14593.693110.83825.03.201619.02595.016114.04129.04.201619.83396.193116.02627.05.201619.10198.397117.49824.06.201618.474101.895120.36929.07.201619.79099.927119.71726.08.201619.587102.781122.36830.09.201618.83799.009117.84628.10.201618.117101.626119.74325.11.201616.22899.035115.26330.12.2016 14.051 92.051 106.102 06.01.201714.05196.934110.98513.01.201715.26795.292110.55920.01.2017 15.267 92.296 107.563 27.01.2017 15.315 92.517 107.832 03.02.201715.933 91.522 107.455