Merkez Bankası yine bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi düzenlemiyor.
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