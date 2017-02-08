Ekonomi için kritik veri açıklandı
Ekonomi için kritik veri açıklandı
30 ilde dev operasyon: Gözaltılar var
30 ilde dev operasyon: Gözaltılar var
Dolar harekete geçti!
Dolar harekete geçti!
Malatya'da korkutan deprem!
Malatya'da korkutan deprem!

Merkez Bankası yine bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı

TCMB, 12 Ocak'tan bu yana bir haftalık repo ihalesi açmıyor

Merkez Bankası yine bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. 

TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi düzenlemiyor.  


Kaynak: AA
Etiketler; #Merkez Bankası #tcmb #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
banner863
Önceki Haber
"Erdoğan’ın bekletme süresi Pazar günü doldu"
Sonraki Haber
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki talimat verdi! Ödemeler başlıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.