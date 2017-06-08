Mersin'in meyve ve sebze üretimindeki önemli ilçelerinden Silifke'de örtü altında böğürtlen hasadına başlandı.

İlçedeki üreticilerden Ahmet Özmen'in serasında hasat edilen ve kalitesine göre kilogramı 8-10 liradan alıcı bulan sofralık böğürtlenler, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere talep gelen illere gönderilecek.



Silifke Çilek Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yaşar Çalmaşur, gazetecilere, örtü altında böğürtlen üretimine 5 yıl önce başladıklarını ve olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Çalmaşur, amaçlarının erken dönemde böğürtleni tüketicilere sunmak olduğunu ifade etti.



Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da ilçede 130 dönüm arazide yaklaşık 300 ton böğürtlen üretimi yapıldığını belirterek, "Türkiye'de ilk böğürtlen hasadı Silifke'de yapılıyor. Bu da üreticilere büyük avantaj sağlıyor. Böğürtlen, ilçede çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri." dedi.



İlçedeki toprak yapısının böğürtlen üretimine çok uygun olduğunu söyleyen Doygun, "Böğürtlen, üretim maliyetinin düşük olması nedeniyle çiftçiler tarafından tercih edilen bir ürün. Böğürtlen, ilçenin iklimine iyi şekilde adaptasyon sağladı. Yüksek verimi ise üreticinin yüzünü güldürüyor. Taze tüketiminin yanında reçel, marmelat, pasta, şarap ve kozmetik ürünler gibi çok çeşitli alanlarda kullanımı ise üreticileri böğürtlene yönlendiriyor." diye konuştu.

