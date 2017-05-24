- Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ergezer: - "Zarar gören 30 bin dekar arazinin 25 bin dekarında buğday ve mısır, 5 bin dekarında ise karpuz ekiliydi"

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde dün şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle karpuz, buğday ve mısır ekili arazilerde hasar oluştu.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarsus'un ova köylerinden Yaramış, Çiçekli ve Çöplü köylerinde ekili 30 bin dekar arazideki ürünlerin ciddi anlamda zarar gördüğünü söyledi.



Üç köy ve çevresinde ekili arazilerde meydana gelen zararın 5 ile 10 milyon lira arasında olduğunu belirten Ergezer, şöyle konuştu:

"Zarar gören 30 bin dekar arazinin 25 bin dekarında buğday ve mısır, 5 bin dekarında ise karpuz ekiliydi. Çok ciddi hasar meydana gelmiş. Umarız bu arazilerin sahipleri tarım sigortası yaptırmıştır. Sigortaları varsa zararların bir kısmını telafi edebilirler. Ancak sigortaları yoksa ciddi bir kayıpları var demektir. Şiddetli yağmur ve dolu, zarar gören çiftçileri en az 2 yıl geriye götürür. Bu nedenle bu alanlarda hasar tespiti yapılarak, devletimizin, hükümetimizin yardımcı olmasını bekliyoruz."

Ergezer, Tarsus genelinde 125 bin dekar alanda buğday, 250 bin dekar alanda da mısır üretimi yapıldığını sözlerine ekledi.

