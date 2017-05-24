Tüm hakları Türkiye Varlık Fonu’na devredilen Milli Piyango ve Türkiye Jokey Kulübü’nün ilk talibi çıktı.

İhale süreci ‘yılan hikayesine’ dönen Milli Piyango’da süreç hala belirsizliğini koruyor. Ocak ayında yayınlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname ile özelleştirilmesi planlanan ancak birkaç kez ihalesi ertelenen Milli Piyango İdaresi ve Türkiye Jokey Kulübü’nün tüm hakları bilindiği üzere Türkiye Varlık Fonu’na devredilmişti. Kamuoyunda ‘birlikte özelleştirilecek’ algısı oluşan Milli Piyango ve Türkiye Jokey Kulübü’nün ilk talibi çıktı. Hem de Yunanistan’dan... Avrupa’nın en büyük şans oyunları şirketlerinden Intralot, dün yıllık genel kurul toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Atina merkezli şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sokratis Kokkalis, yeni hedef pazarlarını açıkladı: ABD ve Türkiye...



Şu anda ABD’de 12 eyalette olduklarını, bu ülkede 600 çalışanla faaliyet gösterdiklerini anlatan Kokkalis, daha fazla büyümek istediklerini ifade etti. Kokkalis’in ikinci hedef pazarı Türkiye’ye yönelik planları daha detaylıydı: “Türkiye’de Milli Piyango ile devlete ait Jokey Kulübü’nün özelleştirme sürecini çok yakından takip ediyoruz...”



1992 yılında kurulan Intralot’un hisseleri Atina Borsası’nda işlem görüyor. 6 bin 880 çalışanı bulunan ve 53 ülkede faaliyet gösteren şirket, 2015 yılını 1.9 milyar euroluk gelirle kapattı. Şirketin sahibi ise Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda oturan Sokratis Kokkalis... Yunanistan Komünist Partisi’nin geçmişte önemli isimlerinden biri olan Petros Kokkalis’in oğlu olan Sokratis Kokkalis’in 1.6 milyar dolarlık kişisel serveti var...



BİLYONER’İN YÜZDE 50 ORTAĞI



Türkiye’yi yakından tanıyan bir şirket Intralot, Türkiye’nin ilk elektronik şans oyunları platformu olan Bilyoner.com’un ortağı. Dünya piyango pazarı tedarikçi firmaları arasında üçüncü büyük şirket olan Intralot, Bilyoner’in yüzde 50’sine sahip. Diğer ortak ise Hitay Holding...



Bilindiği üzere Milli Piyango’nun ilk ihale sürecinden bu yana Intralot’un ilgisi var. 2013’te şirketin CEO’su Constantinos Antonopoulos, Türkiye'de bahis ve oyun sektöründe büyük fırsat olduğunu belirterek, Milli Piyango'nun özelleştirilmesi için yapılacak ihaleye o dönem Bilyoner’deki ortağı Çukurova Grubu ile birlikte girmek istediklerini açıklamıştı.



VARLIK FONU’NA DEVREDİLDİ



Maliye Bakanı Naci Naci Ağbal, bu yılın ilk günlerinde katıldığı bir televizyon programında at yarışı ve Milli Piyango'nun Varlık Fonu’na devredildiğini, yapılan düzenlemeyle şans oyunları alanında kamunun elindeki lisansları devrederek bir varlık oluşturulacağını ifade etmiş, iki şans oyununun özelleştirilmesinin bir paket olarak Varlık Fonu üzerinden gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Ağbal, “İki lisansın birlikte değerlendirilmesi varlıklara talebi de artıracak, daha kapsamlı bir özelleştirmeye imkan sağlayacak" demişti.







Kaynak: Dünya