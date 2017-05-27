MOBSAD Başkan Vekili Yanıkçıoğlu, sektör olarak Afrika'ya ağırlık verdiklerini, ihracat hedeflerinin bu yıl yüzde 50 artışla 450 milyon dolar olduğunu söyledi.

Mobilya Sanayi İş Adamları (MOBSAD) Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu, Türkiye'den 2016'da 204 gümrük noktası aracılığıyla 170'ten fazla ülkeye Türk mobilyası ihraç edildiğini bildirdi.



Sektörün geçen yılı 2,5 milyar dolarlık ihracatla kapattığını dile getiren Yanıkçıoğlu, 2023'te mobilya üretim miktarını 25 milyar dolara, ihracatını ise 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.



Yanıkçıoğlu, 15 yıldır dış ticaret fazlası veren ender sektörlerin başında gelen mobilya sektörünün 2002'de yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anımsattı.



Yanıkçıoğlu, "Geçen yılı 2,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamıyla kapattık. 2017 yılını ise ihracatımızı yüzde 20 artırarak 3 milyar dolarla kapatmak istiyoruz ki, yılın ilk ayındaki ihracat rakamları bunu doğrular nitelikte." diye konuştu.



"Afrika'ya ihracatı yüzde 50 artıracağız"



Yanıkçıoğlu, son 10 yılda Türkiye'nin Afrika kıtasıyla iş hacminin 4 kat artarak 20 milyar dolara ulaştığını belirterek, dünyanın en hızlı büyüyen ikinci bölgesi olan Afrika'nın mobilya sektörü için 2023 ihracat hedeflerine ulaşma konusunda Türkiye'ye yeni bir pazar oluşturduğunu vurguladı.



Türk müteahhitlerinin Afrika'da çok ciddi projelere imza attığını, on milyarlarca dolarlık proje üstlendiğini dile getiren Yanıkçıoğlu, şöyle devam etti:



"Bu durum hem mobilya sektörü olarak bizim de bu ülkelere giriş yapmamızı sağladı hem de mobilyada 'Made in Turkey' algısını oluşturulması nedeniyle ihracatımızı artırdı. Afrika'ya mobilya ihracatımızı her yıl biraz daha artırıyoruz. 2016'da Fas, Tunus, Nijerya, Mısır, Libya, Kongo Cumhuriyeti ve Mozambik'e 300 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimiz ise ihracatımızı yüzde 50 artırarak yılı en az 450 milyon dolarlık ihracatla kapatmak."



"Afrika ülkelerine ağırlık vermiş durumdayız"



Yanıkçıoğlu, Afrika ülkelerinin toplam 2 trilyon dolar olan GSMH'sinin 2050 yılında 29 trilyon dolara çıkacağının tahmin edildiğini anımsatarak, 2000'de 5 milyar dolar olan doğrudan yabancı yatırım tutarının geçen yıl 50 milyar dolara ulaştığını söyledi.



Hükümetin son yıllarda Afrika pazarına ağırlık verilmesi konusunda tüm sektörleri teşvik edici çalışmalarda bulunduğunu dile getiren Yanıkçıoğlu, "Biz de mobilya sektörü olarak son birkaç yıldır Afrika ülkelerine ağırlık vermiş durumdayız. Özellikle Fas ve Tunus'ta 15 milyar dolarlık bir inşaat malzeme potansiyeli bulunurken, biz mobilyacılar için de ihracatımızı artırmak üzere önemli iki ülke olarak karşımızda duruyor." diye konuştu.