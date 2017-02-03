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Mobilyadaki KDV indirimi

"Bu karar mobilya sektörünü harekete geçirecektir. 30 Nisan'a kadar sürecek bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Mobilyadaki KDV indirimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mobilya Sektör Meclisi Başkanı Davut Doğan, mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesinin sektörü canlandıracağını belirterek, "30 Nisan'a kadar sürecek bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, KDV indiriminin sektör açısından çok önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Sektörde faaliyet gösteren çok fazla firma bulunduğunu ve kayıt dışılık oranının yüzde 50 civarında olduğunu tahmin ettiklerini bildiren Doğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Haksız rekabetin ve kayıt dışılığın önlenmesi için KDV indiriminin gerekliliğini her platformda dile getirdik. Ürettiğimiz mobilyaların yüzde 60'ı koltuk, kanepe ve yataktan oluşuyor. Aldığımız kumaş ve tekstil ürünlerinde KDV yüzde 8 olduğu için mobilya sektöründe de KDV'nin yüzde 8’lere düşürülmesi durumunda, haksız rekabetin kalkacağını ve devletin kurumlar vergisinden dolayı gelirlerinin artacağını vurgulamıştık. Bakanlar Kurulu kararıyla mobilyada KDV'nin yüzde 8'e indirilmesini sevinçle karşılıyoruz. Bu karar mobilya sektörünü harekete geçirecektir. 30 Nisan'a kadar sürecek bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de taleplerimizi ileteceğiz."

Türk mobilya sektörünün ithalatın 3 katı kadar ihracat yaptığının altını çizen Doğan, sektör desteklenir ve rekabet gücü arttırılırsa Türkiye'nin üretim anlamında dünyadaki ilk 5 ülke arasında yer alabileceğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mobilya Sektör Meclisi Başkanı Davut Doğan #mobilya #KDV indirimi
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