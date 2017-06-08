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Motorine indirim geliyor!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası yaptığı açıklamada motorinde indirim beklendiğini belirtti.

Motorine indirim geliyor!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) yaptığı açıklamada motorinde indirim beklendiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"08 Haziran 2017 tarihlerinde benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir. 09 Haziran 2017 tarihinde ise Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor."

Etiketler; #motorin #indirim #petrol #püis #Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası
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