Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası yaptığı açıklamada motorinde indirim beklendiğini belirtti.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) yaptığı açıklamada motorinde indirim beklendiğini belirtti.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"08 Haziran 2017 tarihlerinde benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir. 09 Haziran 2017 tarihinde ise Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor."