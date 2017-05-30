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Multinet Up'tan Petronet kampanyası

Multinet Up'ın kurumlara özel şirket araçları çözümü Petronet, yeni kullanıcıları için düzenlediği kampanya ile 15 bin TL'ye kadar ödül kazanma fırsatı veriyor

Multinet Up'tan Petronet kampanyası

Akaryakıt giderleri için Multinet Up'ı seçenlere, 15 bin TL'ye varan ödül kazanma fırsatı sunuluyor.

Multinet Up açıklamasına göre, Multinet Up'ın kurumlara özel şirket araçları çözümü Petronet yeni kullanıcıları için bir kampanya düzenledi. 30 Haziran'a kadar Petronet Sözleşmesi imzalayan müşteriler, 15 bin TL'ye kadar ödül kazanma fırsatına sahip olacak.

Kampanyaya katılabilmek için araç başı aylık minimum 500 TL akaryakıt harcaması yapılması gerekiyor. Petronet, şirketlerin akaryakıt ihtiyacını Shell'in yaygın istasyon ağı güvencesi, tasarruflu kullanım özelliği ve Taşıt Tanıma Sistemi'nin sağladığı operasyonel kolaylık ile verimli bir şekilde karşılama imkanı sağlıyor.

Şirket araç çözümleri kapsamında sunulan hizmetler ile araç ve filo kiralama, şirket araçlarının akaryakıt giderlerini uygun fiyat ve koşullarla sağlama ve şirket araçlarının yıkama, lastik ve bakım giderlerini yönetmek mümkün oluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Petronet #Multinet Up #kampanya
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