Nedir bu zorunlu bireysel emeklilik sistemi? (BES nedir)

Aydınlık gazetesinden Avukat Didem Okur, "Zorunlu bireysel emeklilik sistemi nedir ve herkes için uygulama alanı bulacak mı?" sorusunu yanıtladı

Aydınlık gazetesinden Avukat Didem Okur, "Zorunlu bireysel emeklilik sistemi nedir ve herkes için uygulama alanı bulacak mı?" sorusunu yanıtladı



Okur'un yanıtı şu şekilde:



Bireysel emeklilik sistemi, Türkiye’de 2001’den bu yana uygulanmaktadır. Ancak kanun ilk çıktığında, temelinde “zorunluluk” yoktu. Aksine, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 1’inci maddesinde, sistemin kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak “gönüllü katılım”a dayalı olduğu belirtilmişti. Ancak kanuna eklenen bir madde ile (Ek 2’nci madde) artık “çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi” söz konusudur. Bu düzenleme 01. 01.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Sistem şöyle işliyor: İşveren, çalışanlarını bir emeklilik sözleşmesi ile Hazine Müsteşarlığı’nca uygun görülen şirketlerden birinin hazırladığı emeklilik planına dahil ediyor. Hangi işyerlerinin ve de çalışanların bu uygulamaya dahil edileceğini tespit etme yetkisi ise Bakanlar Kurulu’nda. Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile uygulamanın nasıl yapılacağı belirlenmiştir. Bu düzenleme ve zorunlu bireysel emeklilik sisteminden cayma hakkı ile ilgili ayrıntıları işlemeyi sürdüreceğiz.



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