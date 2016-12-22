New York borsası düşüşle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişlerinin son 5 ayda ilk defa düşmesiyle güne satış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 25,82 puan (yüzde 0,13) azalışla 19.916,14 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,61 puan (yüzde 0,25) düşüşle 2.259,57 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 9,61 puan (yüzde 0,18) değer kaybıyla 5.461,82 puana geriledi.



ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıklanan verilerine göre, dayanıklı tüketim malları siparişleri kasımda yüzde 4,6 azalırken son 5 ayda ilk defa düşüş kaydetti.



Öte yandan, ABD ekonomisi 2016’nın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,5 genişleyerek son 2 yılın en iyi performansını gösterdi. Geçen ay açıklanan ikinci tahmin yüzde 3,2’lik büyümeye işaret etmişti.