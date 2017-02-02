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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 38,63 puan (yüzde 0,19) azalışla 19.852,31 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,69 puan (yüzde 0,29) değer kaybederek 2.272,86 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 25,33 puan (yüzde 0,45) düşüşle 5.617,32 puan oldu.

Dün New York borsası yükselişle kapanırken, Dow Jones Endeksi yüzde 0,14, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,68 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,03 değer kazanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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