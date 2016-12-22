New York borsası düşüşle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'de haftalık ham petrol stoklarının artış kaydetmesinin ardından petrol fiyatlarındaki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 32,66 puan (yüzde 0,16) kayıpla 19.941,96 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,58 puan (yüzde 0,25) kayıpla 2.265,18 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 12,51 puan (yüzde 0,23) değer kaybıyla 5.471,43 puana geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) bugün açıkladığı verilere göre, ülkede haftalık ticari ham petrol stokları 2,3 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 485,4 milyon varile ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil azalması yönündeydi.

Haftalık ham petrol stoklarının beklentilerin aksine artış kaydetmesinin ardından küresel piyasada petrol fiyatları geriledi.

Borsanın kapandığı saatte ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 düşüşle 52,49 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 düşüşle 54,49 dolardan işlem gördü.