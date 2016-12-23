New York borsası düşüşle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'de büyük şirketlerin hisselerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 23,08 puan (yüzde 0,12) azalışla 19.918,88 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,22 puan (yüzde 0,19) düşüşle 2.260,96 puandan kapandı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 24,01 puan (yüzde 0,44) değer kaybıyla 5.447,42 puana geriledi.

ABD'li perakende zinciri devlerinden Macy's ve Target'ın hisseleri sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 4,4 düşerken, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın hisseleri yüzde 4,1 azaldı.