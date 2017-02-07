New York borsası düşüşle kapandı

Dow Jones Sanayi Endeksi 19,04 puan (yüzde 0,09) azalışla 20.052,42 puana ve Standard & Poor's 500 Endeksi 4,86 puan (yüzde 0,21) düşüşle 2.292,56 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 3,21 puan (yüzde 0,06) değer kaybıyla 5.663,55 puandan kapandı.
Borsanın kapandığı saatte ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 düşüşle 53,12 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 düşüşle 55,85 dolardan işlem görüyordu.
New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşle haftanın ilk işlem gününü kayıpla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 19,04 puan (yüzde 0,09) azalışla 20.052,42 puana ve Standard & Poor's 500 Endeksi 4,86 puan (yüzde 0,21) düşüşle 2.292,56 puana geriledi.