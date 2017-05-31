New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününde enerji hisselerindeki kayıpların etkisiyle satış ağırlıklı seyretti.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi 50,81 puan (yüzde 0,24) azalışla 21,029,47 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,91 puan (yüzde 0,12) düşüşle 2,413,91 puana indi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 7,01 puan (yüzde 0,11) kayıpla 6,203,19 puana geriledi.



Endekslerin yönü üzerinde ham petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gerileyen enerji hisseleri belirleyici oldu. Amerikalı enerji şirketlerinin hisselerine yönelik satış dalgasına sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 3,7 değer kaybeden Kinder Morgan ve Chesapeake isimli enerji devleri öncelik etti.



Borsanın kapanışında ABD'nin Brent türü ham petrolün varili yüzde 1,1 azalışla 52,06 dolardan ve Batı Teksas tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 düşüşle 49,48 dolardan işlem görüyordu.



Öte yandan ABD’de bugün açıklanan verilere göre, kişisel harcamalar nisanda yüzde 0,4 artarak yılın en güçlü performansını kaydetti. Kişisel gelirler de nisanda yüzde 0,4 artarak beklentiyi karşıladı. Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık 1,7 artarak beklenti paralelinde açıklandı. Diğer taraftan ABD Merkez Bankası Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi de aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentinin hafif üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 1,5’e geriledi.



Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise mayısta 117,9’a gerileyerek beklentinin altında kalırken, mart ayı S&P CaseShiller 20 endeksine göre konut fiyatları yıllık yüzde 5,9 ile beklenenden fazla arttı.



Bu arada New York borsası, dün ABD'de "Şehitler Günü" (Memorial Day) olması nedeniyle işleme kapalıydı.