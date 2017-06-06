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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, perakende sektöründeki şirketlerin hisselerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı

 New York borsası, perakende sektöründeki şirketlerin hisselerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 47,81 puan (yüzde 0,23) düşüşle 21.136,23 puana gerilerken, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,77 puan (yüzde 0,28) azalışla 2.429,33 puana düştü.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,63 puan (yüzde 0,33) kayıpla 6.275,06 puana geriledi.

ABD'li perakende devlerinden Macy's ve Target'ın hisseleri sırasıyla yüzde 8,2 ve yüzde 1,9 değer kaybederken, Walmart'ın hisse başına değeri 1,6 azaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #perakende #New York borsası
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