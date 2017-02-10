Danıştay'dan
Danıştay'dan "ranta" fren
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

New York borsası rekorla kapandı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasının ardından günü rekor seviyeden tamamladı.

New York borsası rekorla kapandı

Dow Jones Sanayi Endeksi 118,06 puan (yüzde 0,59) yükselişle 20.172,40 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 13,20 puan (yüzde 0,58) artışla 2.307,87 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 32,73 puan (yüzde 0,58) değer kazanarak 5.715,18 puana yükseldi.

Böylece, her üç endeks tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak günü tamamlamış oldu.

Beyaz Saray'da havayolu şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelen Trump, "Amerikan iş yerlerinin genel vergi yükünü azaltmak büyük bir adım ve işler yolunda gidiyor. Belirlenen takvimin çok önünde olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki iki veya üç hafta içinde vergi açısından fevkalade bir şey açıklayacağız." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası #abd başkanı donald trump
banner863
Önceki Haber
Çankırı'da telefonla dolandırıcılık iddiası
Sonraki Haber
Adana'da cenaze yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.