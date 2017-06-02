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New York borsası rekorla kapandı

New York borsası, ABD ekonomisine dair olumlu gelen makro ekonomik verilerin ardından haziran ayının ilk işlem gününü rekorlarla tamamladı.

New York borsası rekorla kapandı

New York borsası, ABD ekonomisine dair olumlu gelen makro ekonomik verilerin ardından haziran ayının ilk işlem gününü rekorlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 135,53 puan (yüzde 0,65) artışla 21.144,18 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,26 puan (yüzde 0,76) yükselişle 2.430,06 puana çıktı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 48,31 puan (yüzde 0,78) kazançla 6.246,83 puana ulaştı.

Böylece her üç endeks tüm zamanların en yüksek seviyelerinden günü tamamlamış oldu.

ABD'de özel sektör istihdamı mayısta 253 binlik artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 180 bin olarak belirlenmişti.

Ayrıca ABD'de ISM imalat sanayi endeksi mayısta 54,9 ile beklentinin üstünde geldi. Endekse ilişkin piyasa beklentisi 54,6 düzeyindeydi.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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