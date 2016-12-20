New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla güne alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 85,87 puan (yüzde 0,43) artışla 19.968,93, Standard & Poor's 500 Endeksi de 8,56 puan (yüzde 0,38) yükselişle 2.271,09 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 26,34 puan (yüzde 0,48) değer kazanarak 5.483,78 puana yükseldi.



Borsanın açıldığı saatte, ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 53,58 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 1,6 yükselişle 55,73 dolardan işlem gördü.