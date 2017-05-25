New York borsası, piyasalarda olumlu havanın devam etmesiyle güne alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 47,31 puan (yüzde 0,23) artışla 21.059,73 puana yükseldi.



Standard & Poor's 500 Endeksi 4,50 puan (yüzde 0,19) yükselişle 2.408,89 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 19,38 puan (yüzde 0,31) kazançla 6.182,40 puana ulaşırken, her iki endeks rekor seviyeden açıldı.



New York borsasında endeksler son 5 işlem gününü üst üste artışla tamamladı.