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New York borsası yükselişle kapandı

Dow Jones Sanayi Endeksi 27 Şubat'tan bu yana ilk defa üç işlem günü üst üste kazanç elde etti

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ham petrol fiyatlarındaki yükselişle haftanın ilk işlem gününü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 89,99 puan (yüzde 0,43) artışla 20.894,83 puana ulaştı ve 27 Şubat'tan bu yana ilk defa üç işlem günü üst üste kazanç elde etti.
Standard & Poor's 500 Endeksi 12,29 puan (yüzde 0,52) yükselişle 2.394,02 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 49,92 puan (yüzde 0,82) kazançla 6.133,62 puana yükseldi.

Kapanışta, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 51,04 dolardan, Londra Brent türü ham petrolün varili de yüzde 0,3 yükselişle 53,76 dolardan işlem gördü.

Ayrıca, sanal para birimi Bitcoin'in değeri bugün yüzde 9'un üzerinde artışla 2.230 doların üzerine çıkarak rekor kırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #petrol fiyatları #New York borsası #Dow Jones Sanayi Endeksi
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