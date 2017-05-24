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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'li yatırım bankalarının hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'li yatırım bankalarının hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 43,08 puan (yüzde 0,21) artışla 20.937,91 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,40 puan (yüzde 0,18) yükselişle 2.398,42 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5,09 puan (yüzde 0,08) kazançla 6.138,71 puana yükseldi.

Böylece, her üç endeks dört işlem günü üst üste artış kaydetmiş oldu.

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin hisseleri sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 1,8 yükselirken, Bank of America'nın hisse başına değeri yüzde 1,5 prim yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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