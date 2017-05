Standard & Poor's 500 Endeksi rekor kırdı

New York borsası, ABD Merkez Bankası Fed'in mayıs ayı toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından günü kazançlarla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 6,71 puan (yüzde 0,03) artışla 20.944,62 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,63 puan (yüzde 0,11) yükselişle 2.401,00 puana ulaştı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 13,46 puan (yüzde 0,22) kazançla 6.152,18 puana yükseldi.

Böylece, her üç endeks 5 işlem gününü üst üste artışla tamamlarken, Standard & Poor's 500 Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.



Fed'in 2-3 Mayıs'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarda, bankanın "yakında" faiz artırabileceğine işaret edildi.

Tutanaklarda, Fed'in bilançosunun her üç ayda bir kademeli olarak artacak kotalar getirilmesi yönetimiyle azaltılmasının öngörüldüğü de bildirildi.

Uzmanlar, Fed'in bilançosunun küçültülmesinin kademeli gerçekleşmesi sayesinde bunun piyasalarda istenmeyen sürprizler yaratmayacağını ifade etti.