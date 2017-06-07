NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'li finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.





Nasdaq Teknoloji Endeksi de 22,32 puan (yüzde 0,36) kazançla 6.297,38 puana tırmandı.

ABD'li yatırım bankacılığı şirketlerinden JPMorgan Chase'in hisse başına değeri yüzde 1,1 değer kazanırken, Bank of America ve Citigroup'un hisseleri sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 0,9 prim yaptı.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenmedik şekilde artış göstermesinin ardından küresel piyasada petrol fiyatları yaklaşık yüzde 5 geriledi.

Kapanışta, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 45,77 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 48,11 dolardan işlem gördü.