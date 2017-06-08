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New York borsası yükselişle kapandı

Nasdaq Teknoloji Endeksi rekor seviyeden kapandı

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 8,84 puan (yüzde 0,04) yükselişle 21.182,53 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,65 puan (yüzde 0,03) artışla 2.433,79 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 24,38 puan (yüzde 0,39) kazançla 6.321,76 puana tırmanarak günü rekor seviyeden tamamladı.

Dow Jones Endeksi gün içinde 21.265,69 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına karşın gün içinde kazançlarının bir kısmını yitirdi.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın hisseleri yüzde 13,3 artış kaydederken, Yahoo'nun hisse başına değeri yüzde 10,2 yükseldi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası #Nasdaq Teknoloji Endeksi
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