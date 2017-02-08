Çanakkale yine sallandı
Çanakkale yine sallandı
İşte göreve iade edilenlerin listesi
İşte göreve iade edilenlerin listesi
THY'den flaş 'devir' açıklaması
THY'den flaş 'devir' açıklaması
TLB'den MEB müfredatına Gençliğe Hitabeli cevap
TLB'den MEB müfredatına Gençliğe Hitabeli cevap

New York borsası yükselişle kapandı, Nasdaq rekor kırdı

Nasdaq Teknoloji Endeksi rekor kırdı

New York borsası yükselişle kapandı, Nasdaq rekor kırdı

 New York borsası, günü açıklanan verilerin ardından yükselişle tamamlarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi rekor kırdı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 36,37 puan (yüzde 0,18) artışla 20.089,61 puana ve Standard & Poor's 500 Endeksi 0,4 puan (yüzde 0,02) kazançla 2.293,00 puana çıktı. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 10,67 puan (yüzde 0,19) primle 5.674,22 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı aralıkta yüzde 3,1 gerileyerek son 3 ayın ilk düşüşünü kaydetti. Buna karşın, 2016'da yıllık dış ticaret açığı 502,03 milyara çıkarak,4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. JOLTS Açık İş Sayısı aralıkta 5 milyon 501 bine gerileyerek, beklentiyi karşılamadı.

Aynı dönemde, tüketici kredileri 14,2 milyar dolar artarak, beklentilerin çok altında kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #rekor #New York borsası #Nasdaq
banner863
Önceki Haber
Çanakkale yine sallandı- Son depremler
Sonraki Haber
Vali Kaymak askeri üs bölgesini ziyaret etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.