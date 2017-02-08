New York borsası yükselişle kapandı, Nasdaq rekor kırdı

Nasdaq Teknoloji Endeksi rekor kırdı

New York borsası, günü açıklanan verilerin ardından yükselişle tamamlarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi rekor kırdı.



Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 36,37 puan (yüzde 0,18) artışla 20.089,61 puana ve Standard & Poor's 500 Endeksi 0,4 puan (yüzde 0,02) kazançla 2.293,00 puana çıktı. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 10,67 puan (yüzde 0,19) primle 5.674,22 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı aralıkta yüzde 3,1 gerileyerek son 3 ayın ilk düşüşünü kaydetti. Buna karşın, 2016'da yıllık dış ticaret açığı 502,03 milyara çıkarak,4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. JOLTS Açık İş Sayısı aralıkta 5 milyon 501 bine gerileyerek, beklentiyi karşılamadı.



Aynı dönemde, tüketici kredileri 14,2 milyar dolar artarak, beklentilerin çok altında kaldı.