sahibinden.com Emlak Endeksi'ne göre, İstanbul'da Beşiktaş, Ankara'da Çankaya, İzmir'de de Çeşme ilçeleri satılık konutlardaki ortalama metrekare fiyatlarıyla nisan ayının en pahalı yerleşim yerleri oldu

sahibinden.com verilerine göre, nisan ayında satılık konutların ortalama metrekare fiyatı bakımından en pahalı ilçe İstanbul Beşiktaş olarak öne çıktı.



sahibinden.com, 3 büyük ilde ortalama metrekare fiyatı en yüksek satılık konutlara ilişkin "sahibinden.com Emlak Endeksi" nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul'da Beşiktaş, Ankara'da Çankaya, İzmir'de de Çeşme ilçeleri satılık konutlardaki ortalama metrekare fiyatlarıyla nisan ayının en pahalı yerleşim yerleri oldu.

Beşiktaş'ta satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 15 bin 6 TL olarak belirlendi. Beşiktaş'ı İstanbul'un büyük ilçelerinden Sarıyer takip etti. Sarıyer'de satılık konutların metrekare fiyatı ortalama 10 bin 754 TL'ye ulaştı.

İstanbul'un satılık konut metrekare fiyatı en pahalı 3. ilçesi Bakırköy olarak belirlendi. Bakırköy'de satılık konut metrekare fiyatı 9 bin 691 TL oldu.

Ankara'da ise satılık konutların metrekare fiyatı ortalamasına bakıldığında Çankaya öne çıkan ilçe oldu. Çankaya'da satılık konutların metrekare fiyatı ortalama 2 bin 764 TL'ye ulaştı. Gölbaşı'nda satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 2 bin 344 TL oldu.

Gölbaşı'nı takip eden Yenimahalle'de ise nisan ayında satılık konutların ortalama metrekare fiyatı bin 894 TL'ye yükseldi.

İzmir'in en pahalı ilçesi de özellikle yazlıkçıların tercihi Çeşme oldu. Çeşme'de satılık konutların metrekare fiyatı ortalama 7 bin 905 TL'ye çıktı. Narlıdere'de satılık konutların metrekare fiyatı ortalama 4 bin 253 TL'ye ulaştı. Urla'da ise satılık konutların metrekare fiyatı ortalama 3 bin 945 TL'yi buldu.