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Nusaybin'de kayısı hasadı başladı

Nusaybin Belediye Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Nusaybin Kaymakamı Baysal, kayısı hasadına başlayan üreticileri ziyaret etti.

Nusaybin'de kayısı hasadı başladı

Nusaybin Belediye Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Nusaybin Kaymakamı Ergün Baysal, ilçedeki çiftçileri ziyaret etti.

Kaymakam Baysal, Nusaybin Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ramazan Doğan ile Demirtepe Mahallesinde bulunan modern kapama bahçelerinde, bahçe sahipleri ve çalışanlarla bir araya geldi.

Garbi Yakşi ve Cemal Kerimoğlu'nun bahçelerini dolaşan Baysal, hasadı yapılan kayısının yanı sıra diğer meyve ağaçları hakkında da bilgi aldı.

Hasatlara ilişkin açıklama yapan Baysal, Nusaybin'de alışılmış çiftçiliğin dışında böyle girişimcilerin olması ve farklı ürünlerin yetiştirilmesini çok önemsediklerini söyledi.

Baysal, devletin girişimcilere her türlü desteği sağladığını kaydetti. 

Doğan ise ilçede toplamda bin 700 dönüm civarında modern kapama bahçeleri olduğunu belirtti. 

Bu bahçelerde kayısı, sofralık üzüm, badem, nar, şeftali, nektarin, Antep fıstığı, elma, armut, incir ve zeytin gibi ürünlerin yetiştiğini bildiren Doğan, müdürlük olarak gerçek üreticilere her türlü desteği verdiklerini ifade etti. 

Kaymakam Baysal daha sonra yol güzergahında bulunan buğday tarlalarında hasat yapan vatandaşları da ziyaret ederek bereketli olması dileğinde bulundu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Nusaybin #kayısı #hasat
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