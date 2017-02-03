Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi sonrası Tüketici fiyat endeksi açıklandı. Buna göre, aylık enflasyon oranı yüzde 2,46 arttı. Böylece enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 9,22 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, yüzde 2,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,22 artış gösterdi.



Aylık en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.



Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,25, ulaştırmada yüzde 3,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,39 artış gerçekleşti.



Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 6,99 ile giyim ve ayakkabı oldu.



Yıllık en fazla artış yüzde 22,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 15,61, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,74, sağlık yüzde 12,13, eğitim yüzde 9,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Ocak 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 31 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 300 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 83 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



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