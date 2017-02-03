Ofis ve mağaza kiralarında baskı artıyor

İstanbul'daki toplam ofis arzı yaklaşık yüzde 9'luk artışla 5 milyon metrekareyi geçti

Yeni ofis alanlarının pazara katılımıyla artan boşluk oranları ve döviz artışlarının, ofis ve mağaza kiralarına baskısının devam etmesi bekleniyor.

Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan Türkiye Pazar Analizleri 2016 yılı 4'üncü çeyrek raporuna göre, Türkiye'de inşaatı tamamlanan birçok yeni projeyle birlikte ofis arzı her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Rapora göre, İstanbul'daki toplam ofis arzı yaklaşık yüzde 9'luk artışla 5 milyon metrekareyi geçti. Devam eden projeler de düşünüldüğünde 2020 yılına kadar toplam ofis arzının kademeli artışlarla 7,5 milyon metrekareyi bulması bekleniyor.

Arz her geçen yıl artmaya devam ederken, 2016'da ofis kiralama işlem hacmi ise yaklaşık 200 bin metrekare ile son 4 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.



Ofis yatırımlarının artması bekleniyor

Rapora göre, ofis arzında yaşanan artışlar ve döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalar, özellikle ikincil bölge ve binalarda düşüş yaşanmasına neden olacak. Geçen yılın son çeyreğinde 300 bin metrekarelik yeni ofis arzıyla birlikte yüzde 23,6'ya ulaşan boşluk oranı ise kiralarda yaşanması muhtemel düşüşleri destekleyici bir nitelik taşıyor.

Geçen yılın son çeyreğinde inşa süreci devam eden projelerdeki kat satışları dışında bir işlem gerçekleşmedi. Artan ofis arzıyla beraber orta ve uzun vadede ofis yatırımlarının artması bekleniyor.

2016 yılının son çeyreğinde perakende sektörüne yeni marka girişleri ve mağaza açılışları diğer çeyreklere göre daha sınırlı kalırken, yıl genelinde yeni açılış hacmi 2015'e göre yüzde 33 geriledi. Toplamda 560 bin metrekarelik yeni AVM alanı açılışının yapıldığı perakende sektöründe, 193 bin metrekarelik alan 4'üncü çeyrekte gerçekleşti.

Toplam lojistik ve depo alanı kiralama işlemleri, 90 bin metrekareye ulaştı ve 2016'nın en parlak performansını son çeyrekte sergiledi. Artan yeni kiralama hacminde lojistik ve dağıtım sektörleri başı çekerken, sanayi ürün ve hizmet şirketler ile e-ticaret şirketleri bu kiralamalarda en aktif sektörler oldu.