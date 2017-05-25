"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

OPEC, petrol üretim kısıntısını 9 ay uzattı

OPEC üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanları, petrol üretim kısıntısının 9 ay daha devam etmesi konusunda uzlaştı.

OPEC, petrol üretim kısıntısını 9 ay uzattı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) toplantısı sırasında bilgi veren bir delege, üretim kısıntısının 9 ay daha devam edeceğini söyledi.

OPEC'in 1 Ocak'ta başlayan kısıntısı Haziran ayında sona erecekti.

Geçen yıl Kasım ayında varılan anlaşma ile petrol üretimi günlük 1,2 milyon varil düşürülmüştü./Milliyet

Etiketler; #opec #petrol #enerji #petrol üretimi #Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
banner863
Önceki Haber
Erdoğan; Tusk, Juncker, Tajani ile görüştü
Sonraki Haber
Eczacıbaşı VitrA, Ezgi Dilik'i kadrosuna kattı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.