Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) toplantısı sırasında bilgi veren bir delege, üretim kısıntısının 9 ay daha devam edeceğini söyledi.
OPEC'in 1 Ocak'ta başlayan kısıntısı Haziran ayında sona erecekti.
Geçen yıl Kasım ayında varılan anlaşma ile petrol üretimi günlük 1,2 milyon varil düşürülmüştü./Milliyet
OPEC üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanları, petrol üretim kısıntısının 9 ay daha devam etmesi konusunda uzlaştı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) toplantısı sırasında bilgi veren bir delege, üretim kısıntısının 9 ay daha devam edeceğini söyledi.