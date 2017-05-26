- "Çalışkanlığımız, dürüstlüğümüz, insana insanca yaklaşımımız, karşımıza çıkan fırsatları görerek doğru değerlendirmemiz, nakdi ve vakti doğru kullanmamız sayesinde şirketimiz hızla büyümeye, istasyon sayılarımız artamaya başladı"

ESKİŞEHİR (AA) - OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, "Çalışkanlığımız, dürüstlüğümüz, insana insanca yaklaşımımız, karşımıza çıkan fırsatları görerek doğru değerlendirmemiz, nakdi ve vakti doğru kullanmamız sayesinde şirketimiz hızla büyümeye, istasyon sayılarımız artamaya başladı." dedi.

Öztürk, kentteki bir otelde özel bir okulun Girişimcilik Kulübü tarafından düzenlenen "Girişimcilik Zirvesi"nde, gençlerin düşünen, sorgulayan ve üreten bir nesil olma yolunda çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Çocukluğundan beri ülke ve insan sevgisiyle yoğrulduğunu dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Çok çalışmaya, kendimi iyi bir birey olarak yetiştirmeye, ülkeme ve insanımıza yararlı olmaya ant içtim. İstediğimiz hiçbir şeye kolay erişemeyeceğimizi, zorluklarla mücadele etmeyi, sihirli değneğin olmadığını, sihrin kendimiz olduğunu öğrencilik yıllarımda öğrendim. Öğretmenlik hayatımdan sonra değerli eşim OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk ile Mersin'de Öztürkler Limited Şirketi'ni birlikte kurduk ve kısa sürede işimizi büyüterek pek çok madeni yağ ve akaryakıt markasının bayiliklerini aldık. Çok çalıştık ve yılmadık. 1992 yılında Türkiye'nin ilk yerli sermayeli akaryakıt şirketi olan OPET'i kurduk. Çalışkanlığımız, dürüstlüğümüz, insana insanca yaklaşımımız, yaşamada karşımıza çıkan fırsatları görerek doğru değerlendirmemiz, nakdi ve vakti doğru kullanmamız sayesinde şirketimiz hızla büyümeye, istasyon sayılarım artamaya başladı."

- "Ardınızda rengarenk açmış çiçekler bırakın"

Öztürk, sosyal sorumluluk konusunda da herkese önemli görevlerin düştüğünü belirterek, bireylerin ve kurumların sosyal sorumluluk konusunda çaba harcaması gerektiğini vurguladı.

Gençlerin toplumun gelişmesi için çok güzel projeler üreteceğine, uygulayacağına ve takipçisi olacağına inandığını anlatan Öztürk, "Sosyal sorumluluk projeleri, sürdürülebilir, sonuç odaklı ve ekonomik kalkınmayı destekleyici olması gerekiyor. OPET'in 'Temiz tuvalet', 'Yeşil yol', 'Örnek köy', 'Tarihe saygı', 'Trafik dedektifleri', 'Yaşam kemeri' gibi sosyal sorumluluk projeleri bulunuyor. OPET ormanları kurduk. Sizlere tavsiyem de iz bırakın, bu dünyadan gelip geçtiğinizde ardınızda hırçın rüzgarlarla kırılan dallar değil, tomurcuk tutmuş ağaçlar ve rengarenk açmış çiçekler bırakın." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler, Öztürk'e teşekkür plaketi verdi.







