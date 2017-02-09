Ordulu arıcılar Ganalı meslektaşlarına eğitim verecek

Ordu'da, aralarında ziraat ve gıda mühendislerinin yer aldığı bir grup arıcı, TİKA öncülüğünde Gana'ya giderek arıcılara eğitim verecek

Ordu'da aralarında ziraat ve gıda mühendislerinin yer aldığı bir grup arıcı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) öncülüğünde arıcılara eğitim vermek üzere Gana'ya gidecek.



Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA tarafından organize edilen eğitim programının gelecek hafta başlayacağını söyledi.



Gana'ya TİKA'dan görevlilerin yanı sıra Ordu'dan da bir grup arıcının gideceğini belirten Konak, "Uzman arıcılarımız tarafından Ganalı arıcılara arı ve arı ürünleri konusunda genel bilgileri içeren eğitim verilecek. Eğitim yaklaşık 15 gün sürecek." dedi.



Konak, eğitimde Ganalı arıcılara sektörün tüm inceliklerinin ve zorluklarının anlatılacağını ifade ederek, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Türkiye'de alanında tek kurum olduğunu, kendilerine böyle talepler gelmesi durumunda ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.



Türk arıcılığının son yıllarda çok geliştiğine de dikkati çeken Konak, "Arıcılıkta Ordu ve Muğla illeri başı çekmektedir. Son yıllarda arıcılığa yapılan yatırımlarla birlikte ülke genelinde kovan sayısı, buna paralel olarak üretimde artış yaşandı. İnşallah ülke olarak bu alanda kendimizi daha da geliştirerek dünya arıcılığına da yön vermek istiyoruz." diye konuştu.

