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Örnek fındık bahçelerinde üretim artıyor

Trabzon'da "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi" kapsamında, yaşlı bahçelerde ağaçların sökülerek farklı sistemlerle yeniden dikilmesiyle oluşturulan örnek fındık bahçelerinde üretim artıyor.

Örnek fındık bahçelerinde üretim artıyor

Trabzon'da hayata geçirilen proje kapsamında, yaşlı bahçelerdeki ağaçların sökülerek farklı sistemlerle yeniden dikilmesiyle oluşturulan örnek fındık bahçelerinde üretimin arttığı belirtildi.

Trabzon Ticaret Borsasından (TTB) yapılan yazılı açıklamada, Borsa tarafından 2013 yılında hayata geçirilen Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi kapsamında, büyük bölümü ocak sistemi yerine tek dal ve ikili ağaç şekliyle yeniden kurulan 63 bahçenin 4'ünde geçen yıl dalların fındık verdiği, bu yıl ise fidanlarında fındık oluşan bahçe sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, söz konusu projenin fındığa ilgi gösteren bahçe sahiplerinin daha çok ve daha kaliteli ürün aldığını ortaya koyduğunu belirtti.

Tüm üreticileri verim ve kalitenin artırılması için çaba göstermeye çağıran Köleoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu yaparsak 700 bin hektar civarında olan bahçelerimizde son yılların ortalamasıyla 500-600 bin ton değil 1 milyon ton fındık üretiriz. Türkiye olarak üretimden tüketim aşamasına kadar istikrarlı politikalar da izleyerek, çok çalışıp çok üretip çok satarak daha çok kazanmamız mümkün. 2023'te 4 milyar dolarlık ihracat hedefini bile kolaylıkla aşabileceğimizi düşünüyorum."


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu #trabzon #fındık
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