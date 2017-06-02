Bu yılın ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil pazarı yüzde 10, hafif ticari araç pazarı yüzde 3 küçüldü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,57 küçülerek 317 bin 500 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında bu yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 8,57 azalışla 317 bin 500 satış yapıldı. 2016'nın ilk 5 ayında pazarda 347 bin 277 araç satılmıştı.

Otomobil satışları, ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,33 azalarak 239 bin 760 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 267 bin 371 otomobil satışı yapılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı ise ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,71 azalarak 77 bin 740 seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı döneminde 79 bin 906 hafif ticari araç satılmıştı.



Toplam pazar mayısta da yüzde 9 küçüldü

Mayıs ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 85 bin 422'e geriledi. 93 bin 904 satış olan geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında toplam pazar yüzde 9,03 daraldı.

Otomobil satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,88 azaldı ve 65 bin 799 oldu. Geçen yıl mayısta 73 bin 832 otomobil satılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı da mayısta yüzde 2,24 azaldı ve 19 bin 623 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı ayda 20 bin 72 hafif ticari araç satışı yapılmıştı.



Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 58'e yükseldi

Bu yılın mayıs sonu itibarıyla otomobil satışları 1600cc altında yüzde 10,2, 1600-2000cc aralığında yüzde 16,3, 2000cc üstünde yüzde 49,6 azaldı. Mayıs sonunda 26 elektrikli ve bin 106 hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,74 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 100 bin 79 satışla sahip oldu.

Mayıs sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,29'a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,97'ye yükseldi.



Mayıs sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,19'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa 124 bin 844 adet ve yüzde 52,07 payla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49,69 pay, 119 bin 125 adet) oldu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde ise en yüksek satışa yüzde 69,72 payla van (54 bin 200 adet) ulaşırken, ardından yüzde 12,60 pay ile kamyonet (9 bin 793 adet), yüzde 9,25 payla pick-up (7 bin 181 adet) ve yüzde 8,43 payla minibüs (6 bin 554 adet) geldi.



Toplam pazarın 875-925 bin aralığında olması tahmin ediliyor

ODD Genel Koordinatör Hayri Erce, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2017 yılında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki normalleşme süreci ve ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faizi artırma beklentisi, Avrupa Birliği (AB) ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uygulayacağı para politikası, Brexit kararının AB ve diğer ülkelere etkisi, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi, jeopolitik gelişmeler, TCMB'nin para politikaları ve enflasyonla mücadele kararlığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızının etkili olacağını kaydetti.

Erce, 2017 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 875-925 bin aralığında olmasının tahmin edildiğini belirtti.