TEB Cetelem Araştırma Merkezi'nin hazırladığı rapor, binek otomobil pazarının dünyanın pek çok ülkesinde lüks araçlar ve SUV'lar sayesinde büyüdüğünü ortaya koydu

TEB Cetelem Araştırma Merkezi'nin desteğiyle hazırlanan "Otomobilimi Seviyorum" başlıklı rapor TEB Cetelem Genel Müdürü Didier Engelhard'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı.



Türkiye'nin de içinde yer aldığı "Cetelem Gözlemevi Sonuçları 2017", bu yıl 15 ülkeden 8 bin 500'den fazla otomobil sahibinin görüşüne başvurularak hazırlandı. Her yıl dünya otomotiv endüstrisinin ve otomobil pazarının ‘röntgen’ini çeken ve pazarın trendleri hakkında önemli ipuçları elde eden Cetelem Gözlemevi raporunda Türkiye ile ilgili çarpıcı sonuçları da yer aldı.



Rapor sonuçları çevreci politikaların otomobiller üzerindeki baskısına ve otomobil dışı ulaşım seçeneklerinin artmasına rağmen dünyanın pek çok ülkesinde sürücülerin otomobillerine olan sevgisinin azalmadığını ortaya koydu. Dikkat çeken bir başka sonuç ise binek otomobil pazarının dünyanın pek çok ülkesinde lüks araçlar ve SUV'lar sayesinde büyümesi oldu.



Türkiye'deki pazar payı 2015'ten itibaren yüzde 14'ü aştı



Rapora göre, otomobil pazarında Avrupa'daki SUV'ların pazar payı 2010 yılında yüzde 8 seviyesindeyken, 2015'te yüzde 20'ye yükseldi. Türkiye binek otomobil pazarının bu sınıftaki payı 2015 yılından itibaren yüzde 14'ü aştı.



Önem sırasında, otomobil gelişmiş ülkelerde 10 üzerinden 6,7 ile en yüksek puanı alırken, cep telefonu 6,3 televizyon ise 5,9'da kaldı. Gelişmekte olan ülkelerde ise cep telefonu önem sırasında küçük bir farkla da olsa otomobilin önünde yer alıyor.



Türkiye'de otomobiller ulaşım aracı olarak değerlendirilmesinin yanında önemli bir prestij ve itibar simgesi olarak kabul ediliyor.