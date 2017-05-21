TESK Başkanı Palandöken: "Ramazanda maddi durumu yeterli olmayanlar için askıya pide ve ekmek bırakalım"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazan ayında maddi imkanları yeterli olmayanlar için askıya pide ve ekmek bırakılması çağrısında bulundu.



Palandöken yazılı açıklamasında, ramazan ayında paylaşma kültürünün sürdürülmesi adına, askıya ekmek ve pide bırakılmasının önemine işaret etti.



Palandöken, "Osmanlı'dan beri süregelen birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün en yoğun yaşandığı ramazan ayı yaklaşıyor. Bu ayda, maddi durumu yeterli olmayanlar için askıya pide ve ekmek bırakalım." ifadesini kullandı.



Askıya ekmek bırakmanın Türk kültürünün ve inancının en güzel özelliklerinden olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:



"Sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi ilkesi, insanın iyiliklerini başkalarına duyurması bir yana, iyiliği kişinin kendisinden bile gizlemesini öğütlemektir. Bakkal, büfe ve fırınlar birer tabela koyduktan sonra, ekmek ya da pide alan kişiler diledikleri miktarda ücretini ödeyerek tabelaya asabilirler. Tabelada kaç pide veya ekmek olduğu sayıyla belirtilir. Daha sonra ihtiyaç sahipleri tabeladan fişini alarak pidesini veya ekmeğini alabilir."



