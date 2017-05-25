Ulusal Kanal Ramazan ayı öncesi çarşı-pazarın nabzını tutmaya devam ediyor. Meyve ve sebzenin ardından bu kez sahurda tüketilen kahvaltılık ürünlerin fiyatını inceledik.. İşte, İstanbul Eminönü'nde peynir, zeytin, yumurta, pastırma ve hurma fiyatı.

Tarihi İstanbul Eminönü çarşısındayız. Her Ramazan öncesi binlerce İstanbullu alışveriş için bu çarşıya geliyor...



En çok tercih edilen süt ürünleri... Sonra da yumurta, pastırma, sucuk, kuru yemiş ve tabii ki hurma.



Pastırma fiyatı nedeniyle bu yıl sofralarda olmayacağa benziyor. Kilosu 75 liradan başlayıp 200 lirayı geçiyor...



Esnafa göre ürünlerde 1-2 liralık artış var. Ancak bu Ramazan zammı değil, genel artış..



Tok tutması nedeniyle sahur sofralarında en çok tercih edilen yumurtanın kolisi de 10 ila 18 lira arasında..



Kuru yemiş fiyatıysa adeta el yakıyor. Vatandaşın çözümü de hepsinden az az almak.



Esnafa göre uygun olan fiyat vatandaşa göreyse pahalı. Çünkü alım gücü yok.



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