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Paykasa.org Paykasa Kart alan Müşterilerine Kazandırıyor!

Online alışveriş ödemelerini kolaylaştırmaya devam eden Paykasa.org kullanıcılarına özel avantajlar sunarak alışverişlerinde kazançlı çıkmalarını sağlamaya devam ediyor.

Paykasa.org Paykasa Kart alan Müşterilerine Kazandırıyor!
Sanal alışverişlerde daha güvenilir ödeme yöntemi olarak Türkiye ve dünyanın birçok yerinde kullanılan Paykasa özel avantajlarla EPAY A.Ş bünyesinden sunulmaya devam ediliyor. Yeni nesil web sitesi ile “üye kaydı” özelliği getirilen Ekopay.com web sitesine üye olan kullanıcılar hem daha hızlı alışveriş yapabiliyorlar hem de hesaplarını güven altında tutuyorlar.

Cazip seçenekler, kullanıcı avantajları ve kampanyalar sayesinde daha fazla kazanan kullanıcılar, basit birkaç adımda üye olabildikleri www.paykasa.org web sitesinden hizmet almanın keyfini yaşıyorlar. Avantajlar ve kampanyalarla dolu siteye üye olmak çok basit.

Ekopay.com üye ol kısmın'dan üyelik oluşturma bölümünden gerekli kişisel bilgiler girildikten sonra istenildiği şekilde alışveriş yapılabiliyor. Üstelik üye olan kullanıcılar;
  • Daha ucuz paykasa alinabilir.
  • Kupon kodlarına hızlı ulaşabilirsiniz
  • Düzenlenen kampanyalardan haberdar olunabilir
  • Diğer sanal kartları (astropay, paykwik, cashixir) satın alabilir
  • Sürpriz kampanya ve indirimlerden yararlanabilirler.
  • Her yıl düzenlenen araba ve cep telefonu çekilişine katılabilir,
  • Bonus ve hediyelerden faydalanabilirler.
     
Sunduğu avantajlarla müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam eden EPAY A.Ş hizmetlerinden yararlanmak ve Ekopay.com'un açılış tarihini merak ediyorsanız Paykasa Facebook Resmi sayfasını takip edebilirsiniz.

 
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