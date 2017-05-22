Cazip seçenekler, kullanıcı avantajları ve kampanyalar sayesinde daha fazla kazanan kullanıcılar, basit birkaç adımda üye olabildikleri www.paykasa.org web sitesinden hizmet almanın keyfini yaşıyorlar. Avantajlar ve kampanyalarla dolu siteye üye olmak çok basit.
Ekopay.com üye ol kısmın'dan üyelik oluşturma bölümünden gerekli kişisel bilgiler girildikten sonra istenildiği şekilde alışveriş yapılabiliyor. Üstelik üye olan kullanıcılar;
- Daha ucuz paykasa alinabilir.
- Kupon kodlarına hızlı ulaşabilirsiniz
- Düzenlenen kampanyalardan haberdar olunabilir
- Diğer sanal kartları (astropay, paykwik, cashixir) satın alabilir
- Sürpriz kampanya ve indirimlerden yararlanabilirler.
- Her yıl düzenlenen araba ve cep telefonu çekilişine katılabilir,
- Bonus ve hediyelerden faydalanabilirler.