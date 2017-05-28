Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak satışa sunulan kılçıksız ve dış yüzeyi parlak fasulye, bin 800 dekarda üretiliyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak satışa sunulan kılçıksız ve dış yüzeyi parlak fasulyenin ekimine başlandı.



Pazaryeri'nde yaklaşık bin 800 dekar alanda ekimi yapılan fasulyeye, yüksek rakımda ve düşük hava sıcaklığına sahip bölgede yetişmesi farklı bir aroma katarken, tüketiciler de daha fazla rağbet gösteriyor.



Mayıs ayında ekimine başlanılan fasulyenin 15-20 gün içinde iplenmesi yapılıyor.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sadece Pazaryeri'nde yetiştirilen ve yöre insanının önemli gelir kapılarından şerbetçi otu yetiştiriciliğine alternatif tek ürünün ''Pazaryeri boncuk fasulyesi'' olduğunu anlatarak, üreticilerin de giderek bu ürüne yöneldiğini kaydetti.



Fasulyenin 6 yıl önce Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkililerince numuneler alınıp, teste tabi tutulduğunu aktaran Yoldaş, 2014 yılında tescili yapılan ürünün pazara sunulduğunu söyledi.



Yoldaş, halen bölgede 525 ailenin bin 800 dekar alanda fasulye ektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



''Geçen yıl dekar başına bin kilogram ürün alınmıştı. Bu yıl yağışların yeterli seviyede olması ve barajların yüzde 90 doluluk oranına ulaşması sonucu rekolte beklentimiz dekar başına bin 100 kilogram. Çiftçilerimizin yüzde 80'i çiftçi kayıt sistemine kayıtlı, yüzde 50'si de tarım sigortalıdır. Mayıs ayında ekimi ve iplemesi yapılan Pazaryeri boncuğu'nun temmuz sonlarına doğru hasadı yapılmaktadır. Erken ekimi yapılan ve piyasaya erken çıkan ürün çok rağbet gördüğünden kilosu 5 liradan alınıyor. Toplama sezonu sonuna doğru 3 lira ve biraz da altına düşüyor. Fasulye üretiminden bölgeye geçen yıl 6 milyon lira para girdi. Bu yıl ise bu rakamın 8 milyon liraya çıkacağını umuyoruz.''



Üretici Necla Tosun da 4 dekar alanda 20 gün önce ektikleri fasulyenin iplikleme çalışmalarını yaptıklarını anlattı.



Erken ekilip, zamanında ilacı, suyu ve diğer bakımları yapıldığında dekar başına 1 tonun üzerinde rahatlıkla ürün alınabildiğini ifade eden Tosun, "Ailemle beraber fasulye ekerek hem bütçemize katkı sağlıyorum hem de üreteci olarak ülkeme tarım yönünden katkı sağlıyorum.'' dedi.