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Pegasus iki uçağını sattı

Pegasus iki adet Boeing 737-800NG uçağı toplam 92 milyon dolar bedelle sattı.

Pegasus iki uçağını sattı

Pegasus ile Ouidell Limited ve Wilmington Trust SP Services firmaları arasında varılan iki ayrı anlaşma ile şirket aktifleri arasında yer alan iki Boeing 737-800NG uçağın toplam 92 milyon dolara satışı konusunda mutabakat sağlandı.

Pegasus'tan KAP'a yapılan açıklamada, iki uçaktan ilkinin tesliminin 16 Mayıs'ta gerçekleştirildiği belirtilerek, ikinci uçağın ise 31 Mayıs'a kadar alıcıya devrinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, satıştan kâr elde edilmesinin öngörüldüğü, kâr tutarının satışa konu uçakların teslim tarihi itibarıyla kesin olarak hesaplanacağı belirtilerek, satış kârının şirketin yeni yatırımlarına ve operasyona yönelik nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağı kaydedildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #pegasus #boeing #Wilmington Trust SP #Ouidell Limited
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