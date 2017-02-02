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Pegasus Plus üyeleri yurt dışına yüzde 30 indirimli uçuyor

Pegasus Plus üyelerine tüm yurt dışı hatlarda yüzde 30 indirimli uçma fırsatı sunuyor

Pegasus Plus üyeleri yurt dışına yüzde 30 indirimli uçuyor

Pegasus Plus 30 indirimli uçma fırsatı sunuyor.

Pegasus Hava Yolları, "Uç Uç Günleri" kampanyasında Pegasus Plus üyelerine tüm yurt dışı hatlarda yüzde 30 indirimli uçma fırsatı sunuyor.

Pegasus açıklamasına göre, şubat ayı Uç Uç Günleri kampanyası ile biletlerini bugün ve yarın "www.flypgs.com"dan ve Pegasus Mobil Uygulamaları'ndan alan Pegasus Plus üyeleri, 15 Mart-22 Haziran 2017 tarihleri arasında yurt dışında gerçekleştirecekleri uçuşlarda yüzde 30 indirimli uçma fırsatı elde ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yüzde 30 indirim #yurt dışı #üye #Pegasus Plus #pegasus
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