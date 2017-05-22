2017 Türkiye Ralli Şampiyonasının 2. yarışı olan Bulgaristan Rallisi'ni Peugeot Türkiye ve Red Bull desteğinde yarışan Neo Motorspor ekibi birinci tamamladı

2017 Türkiye Ralli Şampiyonasının 2. yarışı olan Bulgaristan Rallisi Peugeot ekibinin birinciliği ile sonuçlandı.



Peugeot'dan yapılan açıklamada , 2017 Avrupa Ralli Kupası kapsamında Balkan Ralli Kupası'na puan veren ve aynı zamanda 2017 Türkiye Ralli Şampiyonasının 2. yarışı olan Bulgaristan Rallisi, Peugeot 208 T16 R5 ile Peugeot Türkiye ve Red Bull desteğinde yarışan Neo Motorspor ekibi Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez'in birinciliği ile sonuçlandı.



2 gün boyunca kalabalık bir seyirci kitlesi önünde gerçekleştirilen rallinin ilk özel etabında ele geçirdiği liderliği son etaba kadar korumayı başaran ve 1 dakika 18 saniye farkla yarışı kazanmayı başaran Avcı-Güvenmez ekibi, Türkiye Ralli Şampiyonası’na kazandıkları puanların haricinde Balkan Ralli Kupası'nda da ilk sıraya yerleşti.



Neo Motorspor adına Peugeot Türkiye desteğinde yarışan bir diğer ekip Ferhat Tanrıbilir-Kutay Ertuğrul da zorlu ralliyi başarıyla tamamlayarak Türkiye Ralli Şampiyonası iki çeker ve sınıf 4 klasmanları için değerli puanlar kazandı.



2017 Türkiye Ralli Şampiyonası, 30 Haziran-02 Temmuz tarihlerinde ESOK tarafından Çanakkale'de düzenlenecek olan Avrupa Ralli Kupası kapsamında Balkan Ralli Kupası'na ve Bulgaristan Ralli Şampiyonası'na da puan veren Troia Rally ile devam edecek.