Piyasalar TCMB'ye odaklandı

Küresel piyasalar, geçen haftaki ABD Merkez Bankası kararları sonrası karışık bir görünüm sergilerken, yurt içi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yarınki faiz kararına odaklandı.

Küresel piyasalar, geçen haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrası karışık bir görünüm sergilerken, yurt içi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yarınki faiz kararına odaklandı.



ABD'de geçen hafta Fed'in beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık faiz artırımının ardından pay piyasalarında yatay bir seyir izlenirken, 103,6 ile 2003 yılından bu yana en yüksek seviyesini gören dolar endeksi 102,7 seviyelerinde dengelendi. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.



Analistler, Fed kararları ve sonrasında Başkan Janet Yellen'ın açıklamalarının yatırımcılar tarafından "şahin" olarak değerlendirilmesi sonrasında dolar talebinin arttığını, buna bağlı olarak da pay piyasalarında üst üste 6 haftaya ulaşan yükseliş trendi hızının geçen haftanın ikinci yarısında yavaşladığını ifade etti. Yellen'ın bugün yapacağı konuşmanın piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirten analistler, konuşma metninin, "şahin" tavrı sürdürür nitelikte olması durumunda pay piyasalarının negatif etkilenebileceğini kaydetti.



Avrupa tarafında, geçen hafta beklentilerden iyi gelen imalat verileri ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) öngörüldüğü gibi faizlerde değişiklik yapmamasının ardından pay piyasaları cuma günü ve haftalık bazda yükselişini sürdürdü. Almanya'da DAX endeksi cuma günü yüzde 0,33 değer kazanarak 11.404 puan ile Ağustos 2015'ten beri en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,29 yükseldi.



Asya'da, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarın açıklanacak kararları öncesinde yeni haftada sakin bir seyir izleniyor. Bugün Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerden iyi gelmesine karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,05, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.



Yurt içinde, geçen hafta dolar kurundaki yükseliş eğiliminin sınırlı olması ve pay piyasalarında fiyatların ucuz kaldığını düşünen yatırımcıların güçlenen alımları ile BIST 100 endeksi, yüzde 2,47 prim yaparak yükselişini ikinci haftaya taşıdı.



Analistler, yarınki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının bu hafta piyasaların odak noktasında yer aldığını belirtti. Bugün bankalararası piyasada 2,50'nin altında işlem gören dolar/TL'nin seyrinin de izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,4680'in önemli destek, BIST 100 endeksinde ise 77.700 seviyesinin kritik direnç konumunda olduğunu kaydetti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin çoğunluğu TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) ve marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst bandı) artış bekliyor. Ankete katılan 22 ekonomistin 14'ü yüzde 8 olan politika faizinde 25 ila 50 baz puan artış olacağını öngörürken, yüzde 8,50 olan faiz koridorunun üst bandında 25 ila 50 baz puan artış olacağını tahmin eden ekonomist sayısı ise 15 oldu.



Ayrıca, ekonomistlerin 20'si yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandında değişiklik beklemezken, 2 ekonomist ise 25 baz puan artış olacağı tahmininde bulundu. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi yüzde 8 ve faiz koridorunun üst bandı da yüzde 8,50'ye çıkarılırken, faiz koridorunun alt bandı yüzde 7,25'te sabit bırakılmıştı.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



12.00 Almanya, aralık ayı Ifo endeksleri



17.45 ABD, aralık ayı hizmet ve bileşik PMI



21.30 ABD, Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması