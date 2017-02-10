Piyasalarda gün ortası

-Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,10 değer kazanarak 88.921,05 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,10 artarak 88.921,05 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 90,84 puan değer kazandı. Dün, 88.830,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 289,70 puan ve yüzde 0,33 yükselişle 89.119,90 puandan başladı. Endeks en düşük 88.517,87 puanı, en yüksek ise 89.370,08 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,07 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,45 ve sanayi endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 181'i değer kazandı, 143'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Halkbank ve Ereğli Demir Çelik oldu.



- Altının onsu 1.225,30 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,06, bileşik getirisi yüzde 11,37 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0646, sterlin/dolar paritesi 1,2501, dolar/yen paritesi 113,65 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 3,6730 liradan, avro 3,9120 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.225,30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,27 dolardan işlem görüyor.

