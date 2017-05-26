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Piyasalarda gün ortası

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kaybederek 97.314,42 puana düştü

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 azalarak 97.314,42 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 398,53 puan değer kaybetti. Dün, 97.712,94 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,50 puan ve yüzde 0,02 artışla 97.734,44 puandan başladı. Endeks en düşük 97.177,54 puanı, en yüksek ise 97.988,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 0,44, sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 155'i değer kazandı, 173'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koç Holding, SASA Polyester, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.265,91 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1219, sterlin/dolar paritesi 1,2874, dolar/yen paritesi 110,96 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5710 liradan, avro 4,0070 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.265,91 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,81 dolardan işlem görüyor.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #Piyasalarda gün ortası #BIST Şirketleri #BIST 100
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