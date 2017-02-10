Piyasalarda gün sonu

- Borsa yüzde 1,53 değer kaybederek 87.473,33 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 145 bin lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.356,88 puan azalışla 87.473,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 289,70 puan ve yüzde 0,33'lük yükselişle 89.119,90 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 90,84 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 88.921,05 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 87.318,54 puanı, en yüksek 89.370,08 puanı gören endeks, günü yüzde 1,53 düşüşle 87.473,33 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,37, sanayi endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti, teknoloji ise endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.878,67 puan ve yüzde 1,72 azalarak 107.123,70 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 114'ü prim yaptı, 254'ü geriledi.



Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.







- Altının onsu 1.232,13 dolar







Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.232,13 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,21 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 145 bin lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6723 lira, satışta 3,6780 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7021 lira, satışta 3,7169 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,07'den, bileşik getirisi de yüzde 11,38'den gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 851 milyon 514 bin 471,48 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 414 milyon 174 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 10,15 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0637, sterlin/dolar paritesi 1,2476, dolar/yen paritesi de 113,38 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,45 dolardan işlem görüyor.



