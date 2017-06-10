Hindistan ve Pakistan'ın Şangay İşbirliği Örgütüne tam üyeliği resmen başladı. Peki bu ülkeler Avrasya için ne ifade ediyor? İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cüneyt Akalın, Şangay İşbirliği Örgütüne yeni katılımları Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

0 0 0 0

1947 yılında Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılmasından bu yana gerginlik yaşayan Hindistan ile Pakistan, Astana'da yapılan Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesinde örgüte resmen dahil oldu.



Üç kez birbiriyle savaşan bu iki ülkenin örgüte üye olması birlikte askeri tatbikatlar yapmalarını, güvenlik ve ekonomi gibi alanlarda birlikte çalışmalarını gerektiriyor.



İstanbul Arel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cüneyt Akalın, iki ülkenin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmasının Avrasya ve hatta dünya açısından büyük önem taşıdığını söyledi.



Ulusal Kanal'a konuşan Akalın, üyelik süresince Çin'in Hindistan'a, Rusya'nın ise Pakistan'a mesafeli davrandığını söyledi. Akalın, iki ülke arasındaki bölünmenin iç yüzünü de anlattı.



Akalın, Hindistan ve Pakistan'ın barışmasını Almanya ve Fransa'nın 2. Dünya Savaşının ardından yakınlaşmasına benzetti.



Akalın, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü üyeliği sürecini de değerlendirdi.



HABER: DAMLA İNCE - KAMERA: BÜLENT ÜNAL

ulusalkanal.com.tr