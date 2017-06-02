"ABD ile tekrar diyalog kurulmasına destek olun"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li iş adamlarından yardım isteyerek, “ABD ile tekrar diyalog kurulmasına destek olun. Donald Trump ve yönetimine yardımcı olmalısınız.” dedi.



Putin, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında ABD’li iş adamlarıyla bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari konuları değerlendirdi.



ABD ve Rusya arasındaki sorunların aşılabilmesi için iş adamlarının göstereceği inisiyatife ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Putin, iş dünyasının desteğiyle iki ülke arasındaki politik diyaloğun da inşa edilebileceğini vurguladı.



Putin, diyaloğun tekrar kurulması için iş adamlarının desteğini isteyerek, “ABD'de yeni seçilmiş başkanınıza ve yönetiminize destek olmanızı rica ediyorum.” dedi.

Rusya ve ABD arasındaki ticari iş birliğinin ise iyi bir noktada bulunduğunu belirten Putin, ekonomik ilişkilerin istikrarlı bir durumda olmasının, politikada yaşanan gerginlik dönemlerinde sigorta görevi gördüğünü söyledi.